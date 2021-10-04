“Riverine-2021” завершилися символічним прощанням флотів України і Румунії. ВІДЕО

Українсько-румунські навчання “Riverine-2021” завершилися символічним прощанням флотів двох держав.
Про це в понеділок, 4 жовтня, інформує пресслужба Держприкордонслужби.
ВМС Румунії та їх прикордонні катери спільно з ВМС України та кораблями й катерами Морської охорони ДПСУ за час навчань пройшли Дунаєм понад 200 морських миль.
Єдиним з’єднанням і окремими тактичними групами відпрацьовано близько 30 практичних вправ.
“Усі завдання навчань виконано. Керівництвом навчань відмічено високий рівень злагодженості і підготовки корабельно-катерного складу”, – заявили у ДПСУ.
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