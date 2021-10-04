“Riverine-2021” завершилися символічним прощанням флотів України і Румунії. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДПСУ

Українсько-румунські навчання “Riverine-2021” завершилися символічним прощанням флотів двох держав. Про це в понеділок, 4 жовтня, інформує пресслужба Держприкордонслужби. ВМС Румунії та їх прикордонні катери спільно з ВМС України та кораблями й катерами Морської охорони ДПСУ за час навчань пройшли Дунаєм понад 200 морських миль. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Єдиним з’єднанням і окремими тактичними групами відпрацьовано близько 30 практичних вправ. “Усі завдання навчань виконано. Керівництвом навчань відмічено високий рівень злагодженості і підготовки корабельно-катерного складу”, – заявили у ДПСУ. Читайте також:

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