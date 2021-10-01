831-ша бригада тактичної авіації показала ефектні фото своїх екіпажів із “Об’єднаних зусиль”

Пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ показала ефектні фото своїх екіпажів зі стратегічних командно-штабних навчань “Об’єднані зусилля-2021”, а також під час відпрацювання льотних змін.
Фоторепортаж пресцентр військової частини поширив у п’ятницю, 1 жовтня.
“Тиждень, що минає, виявився як ніколи насиченим та продуктивним. Миргородські авіатори успішно відпрацювали льотні зміни, під час яких екіпажі винищувачів удосконалили майстерність пілотування вдень та вночі, а також готувались до польотів у складі пари на складний пілотаж”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, окрім планових польотів, екіпажі бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” були залучені до практичної частини СКШН “Об’єднані зусилля – 2021” та здійснили вильоти на авіаційні та загальновійськові полігони, де відпрацювали елементи взаємодії з Сухопутними військами та підрозділами зенітних ракетних військ щодо сумісності дій під час виконання поставлених завдань.
Дивіться більше фото від пресслужби 831-ї бригади (гортайте):
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