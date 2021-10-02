“Марш за Київ” зібрав тисячі людей. ВІДЕО

Початок Маршу за Київ біля Верховної Ради. Фото: "Українська правда"

Близько двох тисяч людей, зокрема понад 40 громадських організацій, вийшли 2 жовтня на перший об’єднаний “Марш за Київ“. Вони зібралися біля Верховної Ради та пройшли через Банкову до будівлі КМДА.

Як передає “Громадське“, спільні вимоги учасників маніфестації – припинення незаконної забудови столиці, реформа громадського транспорту та мобільності, розвиток самоврядування районних рад, чиста вода та повітря, а також новий генеральний план міста.

Учасники маршу закликали реалізувати у місті близько сотні реформ. Весь перелік вимог організатори оприлюднили у так званій “Зеленій книзі” та заявили, що їх реалізація дозволить Києву стати сучасним європейським містом.

Основу маршу склали 18 колон, “теми” яких містяни могли формувати самостійно. Вони закликали припинити вирубку дерев, забезпечити тротуари без ям і майданчики для вигулу собак, розвивати громадські вбиральні та соціальне житло, прибрати некомфортні жовті маршрутки тощо.

За словами організаторів, ця акція є громадянською позапартійною подією: на ній заборонені будь-які прапори, згадки партій і прізвищ їхніх політиків.

Після маршу учасники вирішили організувати під Київською міською державною адміністрацією “рейв”.

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