2 жовтня в столиці відбудеться перший “Марш за Київ”

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У столиці 2 жовтня відбудеться громадська акція “Марш за Київ”. Початок заплановано о 14:00. Піша хода стартує від площі Конституції через офіс президента до будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляється на сторінці в ФБ організаторів заходу.

“Ми вимагаємо міста, де: головними є інтереси громади, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто; сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять; кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися”, – йдеться у повідомленні.

За словами активістів, головна мета маршу – створення комфортних умов у Києві для всіх. “Марш за Київ” проведуть 46 громадських організацій та міських ініціатив. Кожна має свої вимоги, однак на час маршу усі домовилися про компроміс.

Спільним голосуванням висунуто п’ять системних вимог:

зупинити забудовне насильство над містом;

розробити повністю новий генплан і відмовитись від генплану забудовників 2025;

провести реформу транспорту і мобільності;

повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;

забезпечити чисте повітря та воду.

Перелік співорганізаторів Маршу за Київ: агенція просторового розвитку Zvidsy, Велодень Київ, Врятуй Жовтень, Гонор, Громадський Рух Почайна, Діло Молоді, Доступно.ЮА, Екопарк Вирлиця, Екопарк Осокорки, Єдина Планета, Захисники р. Дніпро/DniproRiverGuardians, Зберегти Квіти України, Каштановий Гай, Києве, мий, Київська Пуща, Космос Табір, КПІ ТВ, Мапа Реновації, Місто-сад, Наукова Унія (Unia Scientifica), Неинтересный Киев, Низова ініціатива, Петиція Унеможливити знищення памяток тощо.

Перша колона привертатиме увагу людей до маломобільних груп населення, для котрих звична щоденна прогулянка перетворюється на справжнє випробування через недоступність більшості локацій.

Співорганізатори маршу наголошують, що питання нового Генплану гостро стоїть через проблему тотальної забудови.

“Новий документ має враховувати ідею всебічного розвитку столиці, а не бути планом комерційних забудовників”, – заявляють організатори акції.

Марш є громадянською позапартійною подією без прапорів та організовується міськими ініціативами. Вимоги відставок заборонені, зазначається в повідомленні.

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