Європейський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма (Швеція).
Польоти почнуться з 16 грудня 2021 року, повідомила пресслужба Wizz Air.
Відомо, що рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста.
Ціни на квитки стартують від 809 гривень або 25,99 євро і вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com і в мобільному додатку WIZZ.
“Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з’єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв’язок зміцнить культурні та економічні зв’язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами”, – зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.
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