Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Авдіївки зі 120 мм мінометів

Фото: пресцентр ООС

Російські гібридні сили обстріляли Авдіївку на Донеччині із мінометів калібру 120 мм, унаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру населеного пункту.

Про обстріл, який стався в п’ятницю, 1 жовтня, повідомили в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, вогонь вівся з боку позицій ЗФ РФ, котрі знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої.

“Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти обстрілу, а саме були зафіксовані пошкодження приватної цивільної інфраструктури за адресою: вул. Колосова буд. 143, буд. 151 (приватні будівлі та прилегла до них територія)”, – йдеться в повідомленні.

Втрат серед цивільного населення немає.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів, додали в штабі.

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