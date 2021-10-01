Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Авдіївки зі 120 мм мінометів

Російські гібридні сили обстріляли Авдіївку на Донеччині із мінометів калібру 120 мм, унаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру населеного пункту.
Про обстріл, який стався в п’ятницю, 1 жовтня, повідомили в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
Зазначається, вогонь вівся з боку позицій ЗФ РФ, котрі знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої.
“Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти обстрілу, а саме були зафіксовані пошкодження приватної цивільної інфраструктури за адресою: вул. Колосова буд. 143, буд. 151 (приватні будівлі та прилегла до них територія)”, – йдеться в повідомленні.
Втрат серед цивільного населення немає.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів, додали в штабі.
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