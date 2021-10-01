На Дунаї завершилися вже четверті українсько-румунські навчання “Ріверайн”. І сплановані п’яті

Фото: пресцентр ВМС ЗСУ

На українсько-румунському кордоні завершено двосторонні навчання “Ріверайн-2021”.

Церемонія закриття маневрів відбулася у п’ятницю, 1 жовтня, в акваторії річки Дунай.

Екіпажі кораблів, які брали участь в навчаннях, провели морський ритуал Sail pass, пройшовши зустрічним курсом з відданням військового вітання.

Цього року завершальну зустріч керівників навчання проведено на борту одного з кораблів Морських Сил Румунії, яка є приймаючою стороною. Під час зустрічі представники української та румунської делегації домовилися щодо продовження серії навчань в наступному році та обмінялися пам’ятними сувенірами.

“Ми уже вчетверте успішно провели спільні україно-румунські навчання, що надало нам змогу обмінятися досвідом застосування сил в річковій акваторії та підвищити рівень взаємосумісності з нашими партнерами. Морський, сухопутний та повітряний компоненти навчання показали високий рівень навченості та спроможність діяти в ситуації, що швидко змінюється. Всі завдання навчання виконано в повному обсязі. В наступному році ми плануємо продовжити ці, вже традиційні, навчання та зробити їх більш масштабними і складними”, – цитує пресцентр Військово-морських сил ЗСУ керівник навчань з української сторони капітан 1 рангу Денис Іванін.

Відомо, що в 2022 році країни проведуть уже п’ятий, ювілейний, “Ріверайн”.

Додамо також, що під час активної фази навчань учасники річкових маневрів тренувалися спільно діяти у складі багатонаціональних корабельних тактичних груп в акваторії ріки у прогнозованих та нештатних ситуаціях.

“Дунай – найбільша в Європі суднохідна артерія, тому наша мета – підготуватись та, за потреби, надати адекватну відповідь на можливі виклики та загрози у Дунайському регіоні, спільно здійснювати заходи із захисту вільного судноплавства Дунаю та підтримки прикордонної безпеки на цій ділянці кордону”, – говорить Денис Іванін.

Під час активної фази військовослужбовці двох країн відпрацювали низку тактичних навчань, зокрема маневрування в строях та пошукову операцію, універсальну оборону кораблів на стоянці та під час переходу, патрулювання берегової смуги підрозділом морської піхоти тощо.

Унікальною особливістю навчань було те, що учасники тренувалися спільно діяти при навігації в обмежених умовах річкового русла та за різної швидкості течії, при безпосередній близькості берегової лінії, в умовах інтенсивного цивільного судноплавства.

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