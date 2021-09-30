СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2423379 +11757
Летальні випадки:
56274 +194
Одужали:
2255191 +3839
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12829867 (+46604). Оновлено: 08:15 30.09.2021
Home / Війна / Під артобстрілом на Донеччині загинув десантник Олексій Стрижак. ФОТО

Під артобстрілом на Донеччині загинув десантник Олексій Стрижак. ФОТО

30/09/2021 19:51

Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня. Це 39-річний десантник Олексій Стрижак.

Як передає “Новинарня“, особу полеглого назвали в програмі ТСН каналу “1+1”.

Стрижак – із міста Зеленодольськ Дніпропетровської області.

Як можна прочитати в його профілі на фейсбуці, працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС.

Пішов на війну шість років тому.

Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.

Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті.

Як інформував удень пресцентр командування Об’єднаних сил, до 11:00 окупанти тричі вчиняли обстріли, зокрема поблизу Кам’янки – з артилерії калібру 122 мм.

Фото з ФБ Олексія Стрижака:

За даними “Новинарні“, Олексій Стрижак – сьома бойова втрата ЗСУ у вересні.

11 вересня в районі Причепилівки на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу загинув старший солдат Олексій Куленко із 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 омпбр.
Також 11 вересня від обстрілу на Донеччині загинув солдат 74 орб Денис Герман.
12 вересня від обстрілу з ПТРК біля Верхньоторецького поліг (згорів у машині) водій 503 обмп матрос Артур Голуб.
12 вересня в результаті артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ на околиці села Кримське загинув 34-річний Валентин Чепурний. На момент загибелі він офіційно вважався цивільною особою, адже саме напередодні в нього закінчився контракт. Чоловік заїхав у підрозділ попрощатися з побратимами – і в цю мить почався артналіт.
13 вересня від кульового поранення на Луганщині загинув старший солдат 53 омпбр Дем’ян Данилів.
26 вересня від підриву в зоні проведення ООС на Донеччині загинув воїн 54-ї окремої механізованої бригади старший солдат Віктор Молостов.

Читайте також:
Загиблі серпня 2021: дев’ять облич героїв

Унікальних переглядів: 540

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ викрила розкрадання ₴3 млн на будівництві доріг у двох областях

Співробітники Служба безпеки України викрили керівників двох компаній-підрядників розкрадання трьох мільйонів гривень на капітальному ремонті доріг у Херсонській та Черкаській областях. Про це в четвер, 30 вересня, інформує пресцентр...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02