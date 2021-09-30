Під артобстрілом на Донеччині загинув десантник Олексій Стрижак. ФОТО

Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня. Це 39-річний десантник Олексій Стрижак.

Як передає “Новинарня“, особу полеглого назвали в програмі ТСН каналу “1+1”.

Стрижак – із міста Зеленодольськ Дніпропетровської області.

Як можна прочитати в його профілі на фейсбуці, працював електромонтером у компанії ДТЕК та на Криворізькій ТЕС.

Пішов на війну шість років тому.

Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.

Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті.

Як інформував удень пресцентр командування Об’єднаних сил, до 11:00 окупанти тричі вчиняли обстріли, зокрема поблизу Кам’янки – з артилерії калібру 122 мм.

Фото з ФБ Олексія Стрижака:

За даними “Новинарні“, Олексій Стрижак – сьома бойова втрата ЗСУ у вересні.

11 вересня в районі Причепилівки на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу загинув старший солдат Олексій Куленко із 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 омпбр.

Також 11 вересня від обстрілу на Донеччині загинув солдат 74 орб Денис Герман.

12 вересня від обстрілу з ПТРК біля Верхньоторецького поліг (згорів у машині) водій 503 обмп матрос Артур Голуб.

12 вересня в результаті артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ на околиці села Кримське загинув 34-річний Валентин Чепурний. На момент загибелі він офіційно вважався цивільною особою, адже саме напередодні в нього закінчився контракт. Чоловік заїхав у підрозділ попрощатися з побратимами – і в цю мить почався артналіт.

13 вересня від кульового поранення на Луганщині загинув старший солдат 53 омпбр Дем’ян Данилів.

26 вересня від підриву в зоні проведення ООС на Донеччині загинув воїн 54-ї окремої механізованої бригади старший солдат Віктор Молостов.

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