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Окупанти вимагають віддати 350 метрів нашої території для відкриття КПВВ у Золотому, – Гармаш

30/09/2021 18:40

Представники Російської Федерації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі блокують розв’язання питання контрольно-пропускних пунктів.

Зокрема вони вимагають віддати частину української території, щоби відкрити КПВВ у Золотому на Луганщині, повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш у ефірі “24 каналу”.

Він зазначив, що раніше представники окупантів заявляли, що Україна нібито не давала їм гарантії безпеки.

Згодом вони змінили свою позицію. Мовляв, все отримали і їх це влаштовує. Але під час останнього засідання ТКГ від них пролунало: “Ми вітаємо гарантії безпеки, але не підтверджуємо”.

За словами Гармаша, росіяни вважають, що Україна начебто неправильно визначила точку нуля – місце, з якого починається контроль сторін над “сірою зоною”.

“Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоби відкрити КПВВ у Золотому. Тому це питання знову залишається на паузі і поки що ніяк не розв’язується”, – наголосив представник Донеччини в ТКГ.

Сергій Гармаш припустив, що рішення щодо відкриття КПВВ у Золотому буде ухвалюватися на вищому політичному рівні. Однак додав, що не бачить сенсу йти на такі поступки. Адже якщо задовільнивши одну вимогу окупантів, то з’являться й інші.

Наприклад, вони можуть відкрити КПВВ, а наступного дня – закрити. Однак Україна назад лінію нуля не пересуне.

“Кожен метр нашої території омитий кров’ю наших військових. Я вважаю, що віддавати її їм непотрібно і недоцільно”, – наголосив член української делегації в ТКГ.

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