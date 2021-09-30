Україна в ТКГ підтримує повернення до очних зустрічей, але не в Мінську

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей, проте не в білоруському Мінську.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики та представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, опублікованому в четвер, 30 вересня.

“Наші консультації з березня минулого року відбуваються у форматі відеоконференції. Тобто, на екрані перебуває людина, а поруч із нею ще двоє. Тим більше, ніхто з нас не знає, хто ще насправді за екраном перебуває. Це до питання про конфіденційність переговорного процесу. Саме тому Українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей”, – сказав він.

За словами Костіна, вже тривають відповідні консультації, але про повернення очних зустрічей у Мінську не йдеться.

“Єдина наша позиція – має бути гарантована безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації”, – сказав він.

Читайте також:

Україна шукає заміну Мінську для перемовин щодо Донбасу