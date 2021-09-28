СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2401956 +6552
Летальні випадки:
55863 +143
Одужали:
2248071 +2927
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12741131 (+31051). Оновлено: 08:20 28.09.2021
Home / Україна / Межа закону / В Україні заблокували онлайн-обмінник, що працював через російські платіжні системи

В Україні заблокували онлайн-обмінник, що працював через російські платіжні системи

28/09/2021 19:47

доповнено

Кіберфахівці Служби безпеки України в Луганській області заблокували роботу підпільного онлайн-обмінника, який проводив транзакції з допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем.

Про це у вівторок, 28 вересня, інформує пресслужба 3-го Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

“Оперативники спецслужби встановили, що на початку року мешканець Сєверодонецька організував надання послуг онлайн-обміну електронних коштів. На вебресурсі він забезпечував проведення фінансових операцій з російською платіжною системою WebMoney Transfer, щодо якої рішенням РНБО України введено обмежувальні санкції”, – йдеться в повідомленні.

Через електронні платіжні системи організатор оборудки допомагав клієнтам уникати податкового моніторингу при здійсненні фінансових операцій. Анонімні платежі здійснювались також із суб’єктами на території країни-агресора.

Сервісом користувалися кілька десятків постійних клієнтів. Задокументовано, що лише для деяких із них за перше півріччя цього року нелегальний обмінник встиг “перерахувати” сотні тисяч гривень.

Під час обшуку в організатора протиправної схеми правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим програмним устаткуванням WebMoney Transfer та “Яндекс-гроші”, гаджети із доказами здійснення незаконних валютних операцій і банківські картки, що використовувались у протиправній діяльності.

Перевіряється можлива причетність клієнтів нелегальної структури до фінансування тероризму.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно з підрозділом протидії кіберзлочинам Національної поліції України в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Читайте також:
СБУ впіймала “смотрящих” за Старобільським СІЗО, які носили наркотики та тисли на затриманих

Унікальних переглядів: 6

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на “Північний потік-2”, – Стефанішина

  У питаннях енергетики та енергетичної безпеки Україна дотримується всіх вимог так званого третього Енергетичного пакету ЄС. Тому для нашої держави принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02