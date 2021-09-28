В Україні заблокували онлайн-обмінник, що працював через російські платіжні системи

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Кіберфахівці Служби безпеки України в Луганській області заблокували роботу підпільного онлайн-обмінника, який проводив транзакції з допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем.

Про це у вівторок, 28 вересня, інформує пресслужба 3-го Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

“Оперативники спецслужби встановили, що на початку року мешканець Сєверодонецька організував надання послуг онлайн-обміну електронних коштів. На вебресурсі він забезпечував проведення фінансових операцій з російською платіжною системою WebMoney Transfer, щодо якої рішенням РНБО України введено обмежувальні санкції”, – йдеться в повідомленні.

Через електронні платіжні системи організатор оборудки допомагав клієнтам уникати податкового моніторингу при здійсненні фінансових операцій. Анонімні платежі здійснювались також із суб’єктами на території країни-агресора.

Сервісом користувалися кілька десятків постійних клієнтів. Задокументовано, що лише для деяких із них за перше півріччя цього року нелегальний обмінник встиг “перерахувати” сотні тисяч гривень.

Під час обшуку в організатора протиправної схеми правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим програмним устаткуванням WebMoney Transfer та “Яндекс-гроші”, гаджети із доказами здійснення незаконних валютних операцій і банківські картки, що використовувались у протиправній діяльності.

Перевіряється можлива причетність клієнтів нелегальної структури до фінансування тероризму.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно з підрозділом протидії кіберзлочинам Національної поліції України в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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