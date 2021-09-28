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Суд залишив генерала Ігоря Павловського під арештом

28/09/2021 21:08

 

Апеляційний суд відхилив скаргу захисників колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського в справі закупівлі неякісної техніки для українських армійців і залишив його під вартою з альтернативою застави майже 40 мільйонів гривень.

Про це у вівторок, 28 вересня, інформує “5 канал”.

“Я вважаю, що підстав для скасування постанови Печерського судді Соколова немає, прошу залишити апеляційні скарги без задоволення, а постанову слідчого судді без змін”, – сказав прокурор на засіданні.

Адвокати підозрюваного наполягають, що таких коштів для сплати застави їх підзахисний не має, підстав для його обвинувачень немає, і тому будуть і далі боротися за пом’якшення запобіжного заходу.

Скарга була розглянута лише з сьомої спроби – суд не міг взятися за справу ще з початку липня.

Державне бюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Справа стосується збитків держбюджету в розмірі понад 475 млн грн при поставках військової техніки.
Зокрема, за даними слідства ДБР, у 2016-2018 роках Міноборони для потреб ЗСУ закупило бойові катери “Кентавр” виробництва “Кузні на Рибальському”, що належала структурам Петра Порошенка, і санітарні автомобілі виробництва ПАТ “Богдан Моторс” нібито неналежної якості.

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику глави Міноборони України в 2015-2019 рр.; директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у 2015-2017 рр.; директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018-2019 рр.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 426-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 КК України. Як згодом стало відомо, йдеться про Павловського і Шандру.
7 липня Печерський суд Києва заарештував директора “Кузні на Рибальському” Валерія Шандру під заставу в 444 млн грн.

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