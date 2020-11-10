“Азербайджан виграв війну і, скоріше за все, може виграти мир”, – Семиволос про угоду щодо Карабаху

Ігор Семиволос
політолог-сходознавець, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень
(FB)
Хочу підсумувати свою оцінку укладеної тристоронньої угоди щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Не буду зараз аналізувати текст угоди, ви це можете зробити самостійно.
Власне, про головний висновок – Азербайджан виграв війну і, скоріше за все, може виграти мир. Для цього треба лише піти на певні поступки і дати можливість зберегти обличчя своєму ворогу.
Поясню. Свого часу, після перемоги в першій карабаській війні, Вірменія під впливом іредентистських настроїв відмовилася від компромісних варіантів, вирішивши забрати собі все, що вони захопили під час війни. Тобто це була класична ситуація win-lose. Наслідки цієї ситуації ми бачимо зараз на власні очі.
[Згідно з угодою 9 листопада] Азербайджан отримав усе, що хотів, але разом з тим проявив розсудливість і вийшов на формат, який наближається до ситуації win-win.
Ця опція, попри сум, проглядалася і в заяві [прем’єр-міністра Вірменії] Нікола Пашиняна – “ми не виграли, але і не програли”, сказав він.
Суттєве зауваження – [після укладення такої угоди] Баку уникає обвинувачень в етнічних чистках, що було б імовірним при продовженні наступу і неминучих обстрілах населених пунктів.
Баку зв’язує зобов’язаннями і перекладає на Москву відповідальність за стан вірменського населення Нагірного Карабаху, а ще, що найважливіше у цій ситуації – дотримання Вірменію укладеної угоди.
Це означає, що хто б зараз не переміг у Єревані – розлючена вулиця чи прем’єр-міністр, вірменам довейдеться дотримуватися пунктів цієї угоди.
Питання статусу. Про статус Карабаху не йдеться, принаймні зараз. Допускаю, що політичне рішення тепер буде відтерміноване на невизначений термін, і повернутися до його обговорення сторони зможуть лише після повернення переселенців. А це інша історія з іншим демографічним розкладом. Ну, ви розумієте.
І останнє – шановні співвітчизники, не туліть наші реалії й наші очікування до результатів цієї війни. Інакше вийде класична українська “зрада”. Не псуйте собі нерви. Підтримуйте свою армію і не голосуйте за клоунів.
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