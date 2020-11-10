Мільярд з COVID-фонду на ремонт доріг Прикарпаття забрало оточення Коломойського, – ЗМІ

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Усі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на поточний середній ремонт доріг, які цього року частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19, виграло ТОВ “ПБС”.

Про зв’язок цієї компанії із бізнес-партнерами олігарха Ігоря Коломойського написало у вівторок, 10 листопада, видання “Наші гроші”, яке спеціалізується на висвітленні тендерів та антимонопольної тематики.

Зазначається, що ТОВ “ПБС” заснувала в березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік, статутний капітал компанії складає 6,02 млн гривень.

Іванна Непік раніше працювала на курорті “Буковель” Ігоря Коломойського. В той час директором “Буковелю” був Олександр Шевченко.

Він брав участь у виборах депутатів до Івано-Франківської обласної ради від партії “За майбутнє” бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці, що відбулись 25 жовтня.

“Майже щодня Олександр Шевченко на своїй сторінці у фейсбуці публікує пости з фотографіями дорожніх підрядів “ПБС”. В цих дописах він інформує, де його “команда почала роботу” та дякує платникам податків “за відновлення інфраструктури України”, – йдеться в журналістському матеріалі.

Редактор сайту “Наші гроші” Юрій Ніколов теж звертає увагу, що саме люди Коломойського мають прибуток із грошей, які МВФ давав на порятунок української економіки.

“Один нерозумний президент захотів під час чуми асфальтувати дороги замість накачування медицини обладнанням та таблетками. І ось результат – посіпаки Коломойського вже на другому місці в рейтингу улюбленців Укравтодору і вони забрали весь мільярд з “ковідного” фонду, розпиляний на дороги Прикарпаття”, – написав він на фейсбуці.

На тендери сукупною вартістю 3,58 млрд гривень з ковідного фонду було виділено чверть необхідної суми – 916 млн гривень.

Мова йде про чотири підряди, розіграних у 2020 році:

1,18 млрд грн – ремонт Р-24 Татарів -Косів- Коломия- Борщів- Кам’янець- Подільський на ділянці км 0+000 – км 177+894;

1,11 млрд грн – ремонт Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига на ділянці км 16+411 – км 203+957;

0,44 млрд грн – ремонт Н-09 Мукачево- Рахів- Богородчани- Івано-Франківськ- Рогатин-Бібрка-Львів на ділянках км 238+127 – км 241+400, км 269+442 – км 293+025;

0,26 млрд грн – ремонт Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+745.

А також два тендери, розіграних у 2017 та у 2019 роках, по яких цього року дофінансовували виконання робіт:

0,30 млрд грн – ремонт Р-20 Снятин-Тязів на ділянці км 0+000 – км 108+063;

0,29 млрд грн – ремонт Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027.

На цьогорічних тендерах “ПБС” мав конкурентами лише представників Національної асоціації дорожників України.

У перших трьох випадках це ТОВ “Автомагістраль-Південь” з орбіти бізнесмена Олександра Бойка, а в четвертому – ТОВ “Ростдорстрой” з оточення Геннадія Труханова.

“Представники картелю торгувалися з конкурентом неохоче – середня знижка “ПБС” на усіх чотирьох тендерах по відношенню до очікуваної вартості закупівлі становить менше 4%”, – наголошують журналісти.

Два більш ранні тендери “ПБС” розіграло з компаніями з орбіти бізнесмена Араїка Амірханяна – ПП “Полтавабудцентр” та ТОВ “Будівельна компанія “Дорлідер”. Знижка компанії також була несуттєвою – 5,5%. При цьому “ПБС” саме у ті роки наймало фірми з групи Амірханяна на субпідрядні роботи і заплатила їм 482 млн грн.

Журналісти звертають увагу, що станом на початок листопада, “ПБС” йде другим у рейтингу підрядників Укравтодору по тендерах, що проводяться у 2020 році за новими правилами, що обмежують конкуренцію на торгах на користь членів НАДУ та найбільших фірм.

Раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що одним із найбільш дискусійних питань відносин із МВФ є питання витрачання держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19.

У ньому було заплановано 66 млрд грн на боротьбу з епідемією, але рішеннями Верховної Ради та Кабінету міністрів 35 млрд грн було розподілено на ремонти доріг.

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