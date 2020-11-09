СБУ затримала ще одного учасника диверсійної групи “Бергмана”

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної групи “Бергмана”, причетної до підриву мостів на Донбасі, інших зловмисників ліквідували.

Про це в понеділок, 9 листопада, інформує пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої “Армии Юго-востока” створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів”, – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що найактивнішою була терористична група на чолі з Валерієм Бергманом, позивний “Німець”. Вона включала вісім осіб – переважно місцевих жителів.

Координацію групи здійснював ватажок “донського козацтва”, який наразі є “командиром” так званого “6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР”. За три місяці у 2014 році група “Німця” підірвала п’ять мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.

Служба безпеки України встановила всіх учасників терористичного угрупування.

“Ми мали вичерпну інформацію та детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося”, – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, правоохоронці затримали Бергмана під час спецоперації СБ України та Нацполіції у вересні 2019 року поблизу Лисичанська. Протягом п’яти років він переховувався у лісах та покинутих дачах на підконтрольній українській владі території. Після затримання диверсант визнав свою провину, надав детальну інформацію про розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, які призначалися для диверсантів, та відомості щодо інших учасників терористичної групи.

Зі схронів “групи Бергмана” правоохоронці вилучили понад п’ять кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки Star model B, майже 250 набоїв різного калібру і три універсальні запали до гранат УЗРГМ.

Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи “Бергмана”. Останнім українському правосуддю передано диверсанта, якій шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.

Триває досудове слідство.

Читайте також:

СБУ відкрила проти Шарія кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

143