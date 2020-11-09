Експрезидент Косова Тачі відмовився визнавати себе винним у суді в Гаазі

Хашим Тачі

Колишній президент Косова Хашим Тачі відмовився визнавати свою провину під час першого засідання Спеціального суду в Гаазі.

Про це в понеділок, 9 листопада, інформує сайт Balkan Insight.

Тачі відкинув звинувачення у військових злочинах. “Я читаю їх і не згоден ні з одним із них. Звинувачення абсолютно необґрунтовані, і я не визнаю себе винним”, – сказав Тачі.

Адвокат Тачі Девід Хупер поскаржився головуючому судді на те, що група захисту пізно отримала повідомлення про обвинувальний висновок.

Він також зазначив, що твердження про видаляння органів, зроблені доповідачем Ради Європи Діком Марті в доповіді, яка зрештою призвела до створення спеціальних палат в Косові, не фігурують в обвинувальному висновку.

“Ніщо в цьому обвинувальному висновку не говорить про видаляння органів … він (Тачі, – “Н”) знав, що звинувачення є нісенітницею, і він допомагав у створенні цього суду”, – сказав Хупер, маючи на увазі процес створення суду відповідно до законодавства Косова, який Тачі публічно підтримав.

“Замість цього у нас є колекція інцидентів, багато з яких були розглянуті або Міжнародним кримінальним трибуналом у справах колишньої Югославії, або місцевими судами в Косові”, – додав адвокат.

Як інформувала “Новинарня“, 24 червня 2020 року президентові Косова Хашиму Тачі та колишньому спікеру парламенту Косова Кадрі Веселі висунули звинувачення у злочинах проти людства та воєнних злочинах, включаючи вбивства, викрадення людей, переслідування та катування.

13 липня у Гаазі міжнародні прокурори допитали президента Косова у справі про військові злочини 1998-1999 років.

5 листопада Тачі подав у відставку на тлі звинувачень у воєнних злочинах.

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