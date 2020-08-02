Питання часу й можливостей, – голова СЗР Кондратюк про повномасштабне вторгення РФ в Україну

Керівник СЗР України Валерій Кондратюк. Фото: "Ліга"

Росія розгорнула довкола України війська, що налічують майже 80 тисяч бійців, і вторгнення до іншої держави для Кремля – лише питання часу й можливостей.

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у статті “Релакс не на часі”, опублікованій у “Дзеркала тижня” в суботу, 1 серпня.

“На сучасному етапі гібридної війни Росія розгорнула навколо України військове угруповання, до якого входять дві нові армії та армійський корпус: 20-та армія – вже практично сформована, включає дві дивізії загальною чисельністю близько 24 тисяч осіб; 8-ма армія – близько 45 тисяч осіб з урахуванням 1-го та 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях Донбасу; 22-й армійський корпус – об’єднання у складі берегових військ ВМФ РФ, налічує 9 тисяч військовослужбовців. Ці підрозділи набудуть повної оперативної готовності вже найближчим часом”, – пише Кондратюк.

За його словами, Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому “наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу і можливостей”.

“Рівень озброєння новітніми засобами у стратегічних ядерних силах РФ сягнув 83%, у повітряно-космічних силах – 75%, у повітряно-десантних військах та військово-морських силах перевищив 63%, а в сухопутних військах – 50%. Рівень оснащеності сучасними засобами управління у військах становить 67%. Москва створює довготривалі загрози, зокрема й розбудовою нової військової бази поблизу кордонів України (у м. Ростові, за 60 км від кордону) для постійної дислокації підрозділів новоствореної 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ”, – зазначив Кондратюк.

Голова СЗР стверджує, що “для політичного тиску на Україну і Захід Кремль має намір використати стратегічні військові навчання “Кавказ-2020″, де буде відпрацьовано сценарій нападу на сусідні країни”.

Загальна кількість залучних до маневрів військ, що відбудуться у вересні, становитиме понад 120 тисяч військовослужбовців, три тисячі бойових броньованих машин, близько 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до п’ять підводних човнів.

Читайте також:

На Донбасі побільшало диверсійних груп із кадровими військовими РФ, – розвідка

На думку Валерія Кондратюка, “ймовірним сценарієм навчань є також використання військ для вирішення питання водозабезпечення тимчасово окупованого Криму”. Мовляв, “потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу”.

Однак варто зауважити, що в Міноборони України спростовували, що в Криму створюються ударні угруповання для наступу на материкову Україну.

Проте кримський півострів Російська Федерація уже перетворила на “суцільну військову базу”, додає Кондратюк.

На його думку, стримують Росію від “наступальної силової операції проти України, зокрема в районі Північно-Кримського каналу”, такі фактори, як падіння цін на нафту й газ, сподівання Москви на посилення проросійських сил в Україні після осінніх місцевих виборів, місцеві вибори у самій РФ, а також вибори у США.

За оцінками розвідки, “для Кремля не на часі сценарій військової агресії проти України восени 2020 року”, але “в перспективі активність РФ щодо України може трансформуватися у масштабну військову операцію із захопленням нових українських територій”.

Цьому можуть сприяти необхідність відвернути увагу від внутрішніх російських проблем, потреба вирішити проблеми окупованого Криму (водопостачання, провал курортного сезону), сфокусованість уваги західних країн на внутрішніх проблемах.

Читайте також:

Служба зовнішньої розвідки видала заяву щодо “інформаційних операцій проти України”

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

554