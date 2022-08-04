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Як замовляти товари на офіційному сайті Gymboree з доставкою в Україну ℗

04/08/2022 14:02

Зараз у батьків є необмежені можливості для оновлення дитячого гардероба онлайн. Придбати стильний одяг та якісне взуття можна не встаючи з ліжка. Мами й татусі з усього світу вже замовляють речі на офіційному сайті Gymboree. Як формувати замовлення з доставкою в нашу країну?

Особливості шопінгу в інтернет-магазині Gymboree

В інтернет-магазині Gymboree можна придбати зручний одяг для хлопчиків та дівчаток. На віртуальних вітринах представлені джинси та куртки, сукні й спідниці, футболки і сорочки, взуття та аксесуари. Одяг від американського бренду Gymboree вписується у модні віяння й виготовляється з якісних матеріалів.

Замовляти на сайті gymboree.com можуть тільки зареєстровані користувачі. Для цього необхідно вказати адресу електронної пошти. Після авторизації формувати замовлення в інтернет-магазині швидко та просто.

На головній сторінці розміщена інформація щодо актуальних акційних пропозицій. Також є цілий розділ, в якому зібрано дитячий одяг зі знижками. Знайти бажані товари можна у відповідній категорії або скориставшись рядком пошуку. У картках товарів є вся необхідна для вибору інформація: докладний опис, характеристики, фотографії, відгуки клієнтів.

Купувати за кордоном просто

Онлайн-шопінг за кордоном є доступним завдяки форвардинговим компаніям, які приймають посилки з інтернет-магазинів на своїх складах, звідки й відправляють їх в Україну.

Своєчасну доставку через океан за прийнятними тарифами організовує компанія Ukraine Express. Щоб скористатися послугами форвардера, необхідно зареєструватися на офіційному сайті. Після авторизації вам буде надано адресу складу в США, на яку слід оформлювати замовлення в онлайн-магазині Gymboree.

Купувати на gymboree.com з доставкою замовлення через Ukraine Express легко:

  • Виберіть товари на офіційному сайті та покладіть їх до «кошика». Щоб не схибити з розміром одягу та взуття, переглядайте розмірну сітку. Для визначення потрібного розміру одягу потрібно знати зріст дитини, а також вагу, обхват грудей, талії та стегон. При купівлі взуття необхідно виміряти довжину стопи.
  • Заповніть форму замовлення товарів. Як адресу доставки варто вказувати адресу складу Ukraine Express у США. Співробітники компанії самі отримують замовлення та надсилають його до України.
  • Заберіть посилку у своєму населеному пункті. Терміни доставки варіюються від 3 до 42 днів.

Порадуйте дитину якісними та стильними новинками з онлайн-магазину Gymboree. Приємного шопінгу!

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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Україна

Як замовляти товари на офіційному сайті Gymboree з доставкою в Україну ℗

Зараз у батьків є необмежені можливості для оновлення дитячого гардероба онлайн. Придбати стильний одяг та якісне взуття можна не встаючи з ліжка. Мами й татусі з усього світу вже...

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