У Резнікова – ще одна розмова з Остіном. Буде новий пакет допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков провів нову телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Йшлося про новий пакет військової допомоги Україні.
Про це Резніков повідомив у твіттері у четвер, 4 серпня.
“Ми обговорили майбутній пакет допомоги у сфері безпеки – він буде відповідати нашим потребам”, – зазначив він.
Резніков додав, що новий військовий аташе США, який уже прибув до Києва, допоможе підвищити рівень довіри між Україною і Штатами у сферах оборони й безпеки.
Had another conversation with my friend @SecDef Lloyd Austin III. We discussed the upcoming package of security assistance – it will meet our needs. The new US Defense Attaché who has arrived in Kyiv will help increase the level of trust between 🇺🇦&🇺🇸 in defence & security sphere pic.twitter.com/ojsJiKFCzb
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 4, 2022
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