Тероборонці спалили російську БМП разом із екіпажем. ВІДЕО

Воїни дніпровської бригади територіальної оборони знищили бойову машину піхоти російських окупантів.
Про це в середу, 3 серпня, поінформувала пресслужба бригади.
“Окупантська БМП-3 разом з екіпажем тепер збирає бавовну під музику Баха”, – йдеться в повідомленні.
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