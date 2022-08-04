Росіяни вдарили по центру Торецька: восьмеро загиблих, поранені діти

Фото: Торецька ВЦА

Російська армія сьогодні близько 11 години відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька. Загинули вісім людей: сім цивільних і один поліцейський. Поранень зазнали чотири людини, серед них троє – діти.

Про це у четвер, 4 серпня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки. Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!”, – написав Кириленко в ФБ.

Він також звернувся до жителів всієї області із закликом вчасно евакуюватися та не перетворювати себе на російську мішень.

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