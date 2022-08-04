Росіяни накрили вогнем артилерії населені пункти на Авдіївському напрямку, бої біля Пісків тривають, – ГШ

Українські військові зупинили ворожий наступ біля Пісків Покровського району Донецької області.
Про це ввечері в четвер, 4 серпня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.
“Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають”, – йдеться в повідомленні.
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