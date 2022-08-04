“Це я як юрист говорю”: Резніков зреагував на скандальний звіт Amnesty International

Олексій Резніков. Фото з ФБ

Олексій Резніков,

міністр оборони України, правник

(FB)

Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:

росіяни вже застосувати проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.

росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.

росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.

росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.

Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю.

Віримо в ЗСУ, в увесь сектор безпеки та оборони, волонтерів та лікарів, рятівників та залізничників, аграріїв та IT-спеціалістів, віримо в Українців і в Україну! Разом до перемоги!

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