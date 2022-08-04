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“Це я як юрист говорю”: Резніков зреагував на скандальний звіт Amnesty International

04/08/2022 15:53

Олексій Резніков,
міністр оборони України, правник 

(FB)

Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:

  • росіяни вже застосувати проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.
  • росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.
  • росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.
  • росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.

Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю.

Віримо в ЗСУ, в увесь сектор безпеки та оборони, волонтерів та лікарів, рятівників та залізничників, аграріїв та IT-спеціалістів, віримо в Українців і в Україну! Разом до перемоги!

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