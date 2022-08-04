“Це я як юрист говорю”: Резніков зреагував на скандальний звіт Amnesty International

Олексій Резніков,
міністр оборони України, правник
(FB)
Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.
Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:
Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.
Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.
Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.
Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю.
Віримо в ЗСУ, в увесь сектор безпеки та оборони, волонтерів та лікарів, рятівників та залізничників, аграріїв та IT-спеціалістів, віримо в Українців і в Україну! Разом до перемоги!
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