На вулицях Маріуполя досі лежать тіла людей, в місті – перші 17 випадків гострої кишкової інфекції

В окупованому Маріуполі на вулицях досі лежать трупи цивільних у пакетах, адже “влада” відмовляється їх прибирати.
Про це у четвер, 4 серпня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району”, – написав у телеграмі Андрющенко.
За його словами, окупаційна влада відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців та проводити поховання.
Також у місті – перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні.
“Половина – діти. Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідем загрозу самі данні вказують на інше. Маріупольці – будьте обережні, кип’ятить воду, не вживайте прострочені продукти та мийте руки”, – додав Андрющенко.
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