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На Херсонщині російських військових лякають загороджувальними загонами чеченців

04/08/2022 16:29

У Херсонській області керівництво російських військ лякає окупантів загороджувальними загонами чеченців, щоб не допустити відступу.

Про це в четвер, 4 серпня, заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає “Укрінформ”.

“Серед особового складу угруповання військ РФ в місті Херсон поширюється інформація про розміщення на лівому березі річки Дніпро підрозділів нацгвардії чеченської республіки, які нібито отримали наказ на виконання функцій загороджувальних загонів і недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини”, – сказав він.

За словами Громова, до північно-східних районів Херсонської області противник стягнув велику кількість озброєння та військової техніки.

“Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози нашим успіхам. Щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони”, – сказав представник Генштабу ЗСУ.

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