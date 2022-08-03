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“Зливав” координати ЗСУ, вокзалів і аеродромів: на Дніпропетровщині затримали російського агента. ВІДЕО

03/08/2022 11:32

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який за завданнями російської ФСБ передавав ворогу місця дислокації ЗСУ та розташування стратегічних об’єктів області.

Про це в середу, 3 серпня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“За даними слідства, чоловік на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації військових підрозділів Збройних сил України, переміщення військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що інформатор передавав дані, фото- та відеофіксацію через месенджер телеграм.

При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для здійснення артилерійських чи авіаударів.

У своїх “доповідях” зловмисник детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацією.

“Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі. За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ він був завербований кадровим співробітником ФСБ, отримавши «пропозицію» про співпрацю через месенджер”, – кажуть в СБУ.

Підозрюваного затримано під час виконання чергового завдання ворога.

Під час обшуку його транспортного засобу вилучили мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

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