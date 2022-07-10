Під російським обстрілом у Кривому Розі загинула чемпіонка України зі спортивних танців

Унаслідок обстрілу росіянами Інгульського району Кривого Рогу 9 липня загинула 20-річна чемпіонка України зі спортивних танців, студентка Дар’я Курдель.

Про це повідомив президент Національного університету “Одеська юридична академія” Сергій Ківалов.

“На 21-му році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз перебуває у лікарні”, – написав Ківалов у фейсбуці.

Дарина навчалася у коледжі, потім вступила на Криворізький факультет Національного університету “Одеська юридична академія”. Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

“Вона була душею компанії, життєрадісною, завжди готова прийти на допомогу, брала активну участь у студентському житті. Дар’я любила спорт, була дуже талановитою і була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців”, – йдеться у дописі.

Як стало відомо, дівчина отримала осколкові поранення в області печінки та серця. Лікарі боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, армія Росії обстріляла з території Херсонської області Інгульський район ракетами РСЗВ “Торнадо-С” уранці 9 липня. Загинули дві жінки, троє людей отримали поранення.

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