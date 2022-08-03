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Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ

03/08/2022 19:03

Швейцарія після ЄС теж запровадила додаткові санкції (сьомий пакет) проти Росії.

Про це йдеться на сайті Федеральної ради країни у середу, 3 серпня.

Заборонено купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з РФ. Також Швейцарія заборонила послуги, пов’язані з цими товарами.

“Федеральна рада відзначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та поставками нафти до третіх країн, як це зробив ЄС”, – йдеться на сайті ради.

Російському “Сбербанку” заборонили надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. У Швейцарії працюють також над тим, аби впорядковано згорнути угоди і продати дочірніх компаній “Сбербанку”.

Раніше – 29 липня – Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до санкційного списку іще 54 особи та 9 організацій. Тож наразі швейцарський список повністю співпадає із санкційним списком ЄС.

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