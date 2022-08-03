Home / Україна / Межа закону / СБУ затримала помічника нардепа, що хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення Черкащини

СБУ затримала помічника нардепа, що хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення Черкащини

03/08/2022 14:02

Правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради Олександра Замирайла, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – За життя” до заборони цієї партії та працював помічником народного депутата Василя Німченка.

Про це в середу, 3 серпня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон”, –  йдеться в повідомленні.

В СБУ не називають імені підозрюваного, проте за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Замирайла.

За даними правоохоронців, разом зі спільницею депутат міськради провадив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

“Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Однак коли зловмисники зрозуміли, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробували втекти за кордон”, – зазначив речник СБУ Аретм Дехтяренко.

Він уточнив, що СБУ затримала депутата міськради напередодні його виїзду до США.

“Слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру (…) у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України”, – додав Дехтяренко.

В пресслужбі офісу генерального прокурора України уточнили, що спільницею Олександра Замирайла була його дружина. Їй також оголошено про підозру у скоєнні зазначених злочинів.

Читайте також:
Окупанти “понизили” в посаді колаборанта Ковальова

Унікальних переглядів: 8
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала помічника нардепа, що хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення Черкащини

Правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради Олександра Замирайла, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – За життя” до заборони цієї партії та працював помічником народного депутата Василя Німченка. Про це в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse