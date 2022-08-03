СБУ затримала помічника нардепа, що хотів очолити окупаційну адміністрацію в разі захоплення Черкащини

Олександр Замирайло

Правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради Олександра Замирайла, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – За життя” до заборони цієї партії та працював помічником народного депутата Василя Німченка.

Про це в середу, 3 серпня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон”, – йдеться в повідомленні.

В СБУ не називають імені підозрюваного, проте за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Замирайла.

За даними правоохоронців, разом зі спільницею депутат міськради провадив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

“Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Однак коли зловмисники зрозуміли, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробували втекти за кордон”, – зазначив речник СБУ Аретм Дехтяренко.

Він уточнив, що СБУ затримала депутата міськради напередодні його виїзду до США.

“Слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру (…) у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України”, – додав Дехтяренко.

В пресслужбі офісу генерального прокурора України уточнили, що спільницею Олександра Замирайла була його дружина. Їй також оголошено про підозру у скоєнні зазначених злочинів.

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