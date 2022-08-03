Не задекларував майно майже на ₴88 млн: у суд пішла справа проти нардепа Шахова

Сергій Шахов

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили в суд справу проти народного депутата із групи “Довіра” Сергія Шахова щодо недекларування майна на суму 87,6 млн грн.

Про це в вівторок, 2 серпня, поінформувала пресслужба НАБУ.

“Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов’язаний спільним побутом, має взаємні права та обов’язки та виховує трьох спільних дітей”, – йдеться в повідомленні.

У переліку майна 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дві автівки тощо.

В НАБУ додають, що це перша підозра народному обранцю за статтею щодо декларування недостовірної інформації.

Бюро на називає імені фігуранта. За даними “Центру протидію корупції” йдеться про Сергія Шахова – народного депутата із групи “Довіра”.

Торік 22 листопада Шахову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Підозру підписала тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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