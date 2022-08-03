Home / Війна / Не задекларував майно майже на ₴88 млн: у суд пішла справа проти нардепа Шахова

Не задекларував майно майже на ₴88 млн: у суд пішла справа проти нардепа Шахова

03/08/2022 13:03

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили в суд справу проти народного депутата із групи “Довіра” Сергія Шахова щодо недекларування майна на суму 87,6 млн грн.

Про це в вівторок, 2 серпня, поінформувала пресслужба НАБУ.

“Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов’язаний спільним побутом, має взаємні права та обов’язки та виховує трьох спільних дітей”, – йдеться в повідомленні.

У переліку майна 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дві автівки тощо.

В НАБУ додають, що це перша підозра народному обранцю за статтею щодо декларування недостовірної інформації.

Бюро на називає імені фігуранта. За даними “Центру протидію корупції” йдеться про Сергія Шахова – народного депутата із групи “Довіра”.

Торік 22 листопада Шахову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Підозру підписала тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Читайте також:
Співробітника СБУ викрили під час отримання $60 тис. хабаря

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Не задекларував майно майже на ₴88 млн: у суд пішла справа проти нардепа Шахова

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили в суд справу проти народного депутата із групи “Довіра” Сергія Шахова щодо недекларування майна на суму 87,6 млн грн. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse