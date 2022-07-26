Співробітника СБУ викрили під час отримання $60 тис. хабаря

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили оперативника відомства на хабарі.

Про це в вівторок, 26 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Посадовець вимагав гроші від фігуранта одного з кримінальних проваджень.

Натомість він обіцяв “сприяння” у поверненні техніки, вилученої під час розслідування. Він запевнював, що підприємцю “ніхто не буде перешкоджати” у веденні бізнесу у майбутньому.

Свої “послуги” затриманий оцінив у 60 тис. доларів США. Його затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабара.

Зараз зловмисникові готують повідомлення про підозру.

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