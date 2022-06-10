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Начальника відділення Вінницького військкомату затримали на хабарі за непризов

10/06/2022 22:45

Обличчям в асфальт на фото лежить не бойовик ворожої ДРГ, а начальник відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат). Його затримали на хабарі за ухилення від мобілізації.

Про викриття й затримання посадовця військкомату в п’ятницю, 10 червня, повідомила пресслужба Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

“Установлено, що вказана військова службова особа – майор ЗС України – одержав неправомірну вигоду в розмірі 1400 доларів США та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме – за непризов під час загальної мобілізації.
10.06.2022, після одержання неправомірної вигоди, хабарника в погонах   затримано на місці вчинення кримінального правопорушення. Грошові кошти в затриманого вилучено”, – розповіли у Вінницькій спецпрокуратурі.

Фото: пресслужба Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за оперативного супроводження місцевого управління стратегічних розслідувань.

Готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Україна

Начальника відділення Вінницького військкомату затримали на хабарі за непризов

Обличчям в асфальт на фото лежить не бойовик ворожої ДРГ, а начальник відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат). Його затримали на хабарі...

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