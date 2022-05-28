Справа хабарника з Коростенського військкомату пішла до суду

Заступника начальника колишнього Коростенського райвійськкомату на Житомирщині (нині – територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) судитимуть за вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, цей майор ЗСУ “будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав неправомірну вигоду на загальну суму в еквіваленті 1 000 доларів США. За таку «винагороду» військовий посадовець обіцяв звільнити чоловіка від призову на строкову військову службу та в подальшому забезпечити йому видачу військово-облікових документів про визнання непридатним до проходження військової служби”.

18 січня 2022 року хабарника в погонах затримали правоохоронці. Надалі його відсторонили від займаної посади (заступник начальника ТЦКіСП – начальник відділення рекрутингу та комплектування).

27 травня 2022 обвинувальний акт було скеровано для розгляду по суті до Корольовського районного суду м. Житомир.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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