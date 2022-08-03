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На Донеччині з відстані 2 км з “Джавеліна” спалили російську БМП-3. ВІДЕО

03/08/2022 21:17

У Донецькій області з відстані 2 км з протитанкового ракетного комплексу “Джавелін” українські військові спалили російську БМП-3.

Відео поширив надвечір у середу, 3 серпня, волонтер Юрій Мисягін.

“Щойно на Донеччині, у зоні відповідальності 231-го Дніпровського батальйону ТрО, було знищено російську БМП-3. Бійці підрозділу вистежили її за допомогою кількох волонтерських дронів та знищили з ПТРК “Джавелін” з відстані близько 2 км”, – підписав відео Мисягін. 

“О, під*ри біжать, тіло біжить! Мінометом його! Добивайте нах*й екіпаж цей!”, – коментує чоловічий голос за кадром.

Як видно на відео, після ураження ворожої техніки здетонував боєкомплект.

“Фаєр-шоу. Була БМП-3 – і нема БМП-3”, – лаконічно коментує військовий.

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