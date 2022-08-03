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На Донеччині керівник військкомату вимагав у призовника хабар за довідку про непридатність до служби

03/08/2022 16:21
На Донеччині правоохоронці затримали керівника одного з військкоматів Краматорська, який вимагав у призовника хабар за зняття його з військового обліку.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у середу, 3 серпня.

За даними правоохоронців, разом із керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) вимаганням хабаря займався правоохоронець — його теж затримали. За 2 тисячі доларів військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку.

Правоохоронця затримали у Дніпрі — під час передавання військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби. Водночас керівника військкомату затримали у Краматорську. Правоохоронці кажуть, що він відповідав за оформлення цієї довідки. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси.

Крім того, у Дніпрі затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів місцевого військкомату. За їхніми даними, за 130 тисяч гривень він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації. Його теж затримали під час отримання хабаря.

Керівнику військкомату з Краматорська повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Водночас правоохоронець з Краматорська та військовий з дніпровського військкомату отримали підозри в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Максимальне покарання за цими статтями — 10 років позбавлення волі.

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