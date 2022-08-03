Чмут поїхав у Стамбул і підписав з компанією Baykar меморандум про співпрацю

Фото: Повернись живим

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і турецька компанія Baykar офіційно оголосили про співпрацю. Так, директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.

Про це повідомили у фонді у середу, 3 серпня.

“Повернись живим” виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами. Як інституція, ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну “роботу в довгу”. 24 лютого все змінило, і ми прокинулися у новій реальності навколо. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення”, — розповідає директор Фонду Тарас Чмут.

Додамо, що компанія виготовляє такі ударні БПЛА як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.

“Наш розвиток і орієнтована на людей культура відіграють провідну роль у допомозі Україні та Фонду “Повернись живим”. Нам є що одне одному дати в цій співпраці ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України”, – сказав директор компанії Baykar Халук Байрактар.

Всі деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають.

“Однак партнери дійшли згоди щодо впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці. Фонд “Повернись живим” та компанія Baykar в один голос підкреслюють, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів”, – кажуть у фонді.

Сам Чмут на сторінці у ФБ додав, що співпраця з турецькою компанією тривала непублічно. І такою й залишатиметься в подальшому.

“З травня цього року ми, без зайвого розголосу, реалізовували закупівлю безпілотного ударного комплексу Bayraktar TB2 у складі трьох літаків, наземної станції управління, декількох десятків корегованих боєприпасів та супутнього базового обладнання. На сьогодні це найбільша разова угода фонду — $16,5 млн, зібраних тисячами небайдужих українців. Успішна реалізація першої угоди дозволяє планувати подальшу плідну співпрацю. Звичайно, так само не публічну. Оглянувши виробничі потужності Baykar, ознайомившись з тими перспективними проєктами які наразі розробляються, можна з впевненістю говорити — переозброєння України має відбуватися у тісній взаємодії з турецькими колегами — їм є що пропонувати нам як сьогодні, так і в майбутньому”, – написав Чмут.

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