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Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів

02/08/2022 21:09

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

Як передає “Новинарня” ввечері в вівторок, 2 серпня, глава держава зазначив, що за “Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка”

Зеленський додав, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція не може бути змінена.

Водночас президент зазначив, що уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, і “відповідно до статті 116 Конституції України Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина”.

“Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати”,  – вказав Зеленський.

Звернення ініціювала Анастасія Совенко – воно набрало понад 28,5 тисяч підписів.

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Україна

Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Як передає “Новинарня” ввечері в вівторок, 2 серпня, глава держава зазначив, що за “Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки...

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