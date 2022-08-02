Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів

Ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

Як передає “Новинарня” ввечері в вівторок, 2 серпня, глава держава зазначив, що за “Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка”

Зеленський додав, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція не може бути змінена.

Водночас президент зазначив, що уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, і “відповідно до статті 116 Конституції України Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина”.

“Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати”, – вказав Зеленський.

Звернення ініціювала Анастасія Совенко – воно набрало понад 28,5 тисяч підписів.

Читайте також:

Перший реальний тюремний термін за гомофобний злочин дали в Україні