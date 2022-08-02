Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.
Як передає “Новинарня” ввечері в вівторок, 2 серпня, глава держава зазначив, що за “Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка”
Зеленський додав, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція не може бути змінена.
Водночас президент зазначив, що уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, і “відповідно до статті 116 Конституції України Кабмін вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина”.
“Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати”, – вказав Зеленський.
Звернення ініціювала Анастасія Совенко – воно набрало понад 28,5 тисяч підписів.
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