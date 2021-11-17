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Перший реальний тюремний термін за гомофобний злочин дали в Україні

17/11/2021 18:32

В Україні суд оголосив перший реальний термін за напад на ґрунті ненависті через гомофобію. Ідеться про побиття двох чоловіків у Львові в липні 2021 року. За це нападнику дали 4,1 року в’язниці.

Про це повідомила громадська організація “Інсайт”.

Так, група людей напала на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу, бо ті здалися їм схожими на геїв. Чоловіків побили, забрали у них гаманець та телефон.

Згодом правоохоронці затримали чотирьох причетних до злочину. Один з них уже отримав 4 роки в’язниці умовно. Другому нападнику 15 листопада з урахуванням попередньої судимості оголосили 4,1 року реального терміну.

Обвинувачення висунули за статтею 296 статтею Кримінального кодексу України — хуліганство. Проте в обвинувальному акті зазначили гомофобний мотив злочину.

ГО “Інсайт”, яка захищає потерпілих, обіцяє зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності ще двох нападників.

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