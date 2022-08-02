У мережі показали відео удару ЗСУ по залізничній станції в Брилівці на Херсонщині

У мережі показали відео удару ЗСУ по залізничній станції в тимчасово зайнятій росіянами Брилівці на Херсонщині.

Матеріал поширила пресслужба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у вівторок, 2 серпня.

“Результативний удар було нанесено тоді, коли на станції стояв ешелон з технікою, боєприпасами і особовим складом. Ну в принципі на відео видно масштаб удару”, – йдеться в повідомленні.

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