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“Скільки буде потрібно”: Шольц обіцяє подальшу військову підтримку Україні

02/08/2022 14:51

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю The Globe and Mail.

Шольц заперечив повідомлення про те, що Німеччина скоротила військову підтримку України попри запевнення у протилежному.

Він знову нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина змінила свій принциповий підхід не надсилати зброю в кризові регіони.

“Ми доставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли до більш складних і цінних систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, РЛС, контрбатарейні радари. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері”, – зазначив Шольц.

“Усі вони потребують навчання українських екіпажів, і ми це також забезпечуємо. Поки ми говоримо, українці проходять навчання на новому та більш досконалому обладнанні в кількох місцях Німеччини. І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно”, – заявив німецький канцлер.

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