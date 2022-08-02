“Скільки буде потрібно”: Шольц обіцяє подальшу військову підтримку Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю The Globe and Mail.
Шольц заперечив повідомлення про те, що Німеччина скоротила військову підтримку України попри запевнення у протилежному.
Він знову нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина змінила свій принциповий підхід не надсилати зброю в кризові регіони.
“Ми доставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли до більш складних і цінних систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, РЛС, контрбатарейні радари. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері”, – зазначив Шольц.
“Усі вони потребують навчання українських екіпажів, і ми це також забезпечуємо. Поки ми говоримо, українці проходять навчання на новому та більш досконалому обладнанні в кількох місцях Німеччини. І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно”, – заявив німецький канцлер.
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