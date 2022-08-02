Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини

Стартувала обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг вже прибув до Кропивницького.
Про це у вівторок, 2 серпня, повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.
“Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота! Особисто дякую керівнику області Андрію Райковичу та його команді”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
“Бо взимку буде пізно”: влада розпочинає обов’язкову евакуацію з Донеччини
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!