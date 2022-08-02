Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини

Стартувала обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг вже прибув до Кропивницького.

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

“Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота! Особисто дякую керівнику області Андрію Райковичу та його команді”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

“Бо взимку буде пізно”: влада розпочинає обов’язкову евакуацію з Донеччини