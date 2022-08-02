Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard, бо вони в “незадовільному” стані

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони у незадовільному стані.
Про це у вівторок, 2 липня, повідомляє El Mundo.
“Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що “Леопарди”, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (відправити на війну в Україну), тому що вони знаходяться в абсолютно незадовільному стані “, – заявила Роблес.
За її словами, були проведені відповідні випробування, під час яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати.
“Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей”, – пояснила Роблес.
У липні стало відомо, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.
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