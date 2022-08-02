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Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard, бо вони в “незадовільному” стані

02/08/2022 17:33

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони у незадовільному стані.

Про це у вівторок, 2 липня, повідомляє El Mundo.

“Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що “Леопарди”, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (відправити на війну в Україну), тому що вони знаходяться в абсолютно незадовільному стані “, – заявила Роблес.

За її словами, були проведені відповідні випробування, під час яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати.

“Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей”, – пояснила Роблес.

У липні стало відомо, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

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