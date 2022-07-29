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Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72

29/07/2022 15:41

Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує македонське видання РТС.

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72 після того, як у соцмережах з’явилися кадри з колоною техніки.

В оборонному відомстві зазначили, що танки були на озброєнні у підрозділі, який невдовзі розформують.

Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще за кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасними. Скільки танків передають Україні, не уточнюють.

Загалом армія Північної Македонії має на озброєнні близько 30 танків Т-72.

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