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“Українська армія – найсильніша армія у всьому світі, вони навіть росіян не бояться”, – окупант в перехопленні СБУ

01/08/2022 17:56

Мобілізовані з окупованої Донеччини розповідають своїм рідним про силу українського війська і великі втрати серед окупантів.

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбника з матір’ю, яку опублікувала Служба безпеки України у понеділок, 1 серпня.

“Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…”, – зауважив матері мобілізований до росармії донеччанин.

Жінка спробувала заперечити синові і зіслалася на пропагандистські новини. Натомість окупант її почав переконувати, що російська версія подій в Україні – брехня.

“Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают”, – наголосив мобілізований.

Загарбник підкреслив – просування окупаційних військ відбувається за рахунок величезних втрат.

“А даже если продвигается наша (армія – Н.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся…”, – додав окупант.

В СБУ підкреслили – українські захисники добре знають свою роботу і “методично змітають з нашої землі “другу армію в світі”.

“Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя”, – наголосили в спецслужбі.

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