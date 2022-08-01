У Маріуполі крадіжками у квартирах керує “поліція ДНР”, – радник мера

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі “поліцейський контроль” перетворився на кероване мародерство у квартирах та домівках.

Про це в понеділок, 1 серпня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Контролем за розбором завалів в Приморському районі займається так звана “поліція ДНР”. Фактично, контроль перетворено на кероване мародерство квартир та домівок. Все награбоване завозиться щодня та складується в приміщенні гаража на території Приморського відділку поліції”, – написав Андрющенко.

За його словами, щовечора поліціянти-колаборанти разом з “поліціянтами-днрівцями” ділять здобич, розтягуючи по кабінетах в Приморському рай відділку “поліції”.

“Однак, це лише початок. Кожен мародер закриває на ключ та опечатує в кабінеті награбоване, однак зранку виявляється, що крадії вкрали в крадіїв та починається пошук по сусідніх кабінетах та чвари. І так щодня. Верх у мародерстві та останнє слово залишається за росіянами або “днрівцями”, які погрожують колаборантам просто здати їх до “МГБ” або ФСБ. І так – щодня”, – пояснив радник мера.

Він підкреслив, що Маріуполь перетворився на панування “матроса Железняка”, де маргіналітет нарешті отримав всю “повноту влади”, підкріплену зброєю.

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