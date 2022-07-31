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Загострення у Косові: серби будують барикади і готуються до конфлікту

31/07/2022 21:04

На півночі Косова, незалежність якого Україна не визнає, місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів і ідентифікаційних карток.

Про це ввечері в неділю, 31 липня, інформує “Європейська правда” з посиланням на сайт телеканалу N1.

Будівництво барикад підтверджує заступник начальника поліції Косова в Північному регіоні Бесім Хоті.

“Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності”, – заявив він.

Люди повідомляють й про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова. Також інформують про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

Сайт Kosovo-online повідомляє, шо спецназ Косова бере під контроль кордон із Сербією.

Натомість у штабі миротворців KFOR заявили, що “відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію”.

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Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.
Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.
Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина “наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе”.

Втім, це означатиме виклик миротворцям KFOR, а відповідно – оголошення війні НАТО.

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