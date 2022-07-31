У партії президента Сербії заговорили про “денацифікацію Балкан”

Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Владімір Джуканович заявив про необхідність “денацифікації Балкан”.
Про це він написав у твіттері в неділю, 31 липня.
“Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися”, – вважає він.
Твіт Джукановича викликав бурхливу реакцію та жорстку критику в соцмережах. Йому нагадали, що термін “денацифікація” була використана Росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.
Втім, це не зупинило Джукановича. “Ого, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога…”, – пізніше написав він.
Лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Александер Вучич. Він неодноразово заявляв про спроби західних країн інтерпретувати зовнішню політику Сербії так, ніби “великий Путін дає вказівки малому Путіну”.
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