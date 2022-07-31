Гомеопатія Росії не зарадить

Сергій Борщевський

письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

60 років тому, в 1962-му, на факультеті романо-германської філології Київського університету імені Тараса Шевченка відкрилося відділення перекладачів. Набирали тільки хлопців, бо перекладачів готували військових. Згодом відділення дало Україні чимало відомих дипломатів. Перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Максимович Зленко був у першому випуску. І з мого, третього, вийшло кілька послів. Принагідно зазначу, що набуті колись навички стали мені в пригоді тепер, під час російської агресії проти України, коли в прямому ефірі доводиться коментувати іспаномовній аудиторії бойові дії.

Крім, військового перекладу, вивчалися й інші дисципліни. В тому числі ЗМЗ – зброя масового знищення. І ось одного разу хтось з одногрупників спитав підполковника, який вів ЗМЗ, навіщо ми опановуємо пістолет Макарова та автомат Калашникова, якщо існує потужна ядерна зброя, здатна знищити все живе.

Відповідь підполковника була приголомшливою. “Уявіть, – сказав він, – що на нашій території в живих залишилися тільки ви. А по той бік океану – якийсь американець. Ви повинні дістатися туди і того американця вбити”.

Щось схоже я почув кілька місяців тому від ветерана дипломатичної служби України, посла Ігоря Турянського. Ігор Мефодійович у дружньому колі переповів реакцію високопоставленого радянського дипломата з представництва СРСР при ООН на наївні сподівання групи молодих дипломатів у добу так званої розрядки. Старий зубр зі Смоленської площі доступно пояснив молодняку, що протиборство двох систем скінчиться лише тоді, коли над Вашингтоном замайорить радянський прапор.

У когось є сумніви щодо того, що Росія і сьогодні керується цим постулатом?

І пояснення підполковника, і слова радянського дипломата пролунали давним-давно, коли Путіним ще не тхнуло. Тому не треба списувати все на Путіна. Це Росія його обрала як виразника своїх інтересів.

Росія тяжко хвора, і хвороба ця така застаріла й практично невиліковна, що гомеопатія не зарадить. Тільки хірургія, бажано без знеболюючих.

А ще краще евтаназія.

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