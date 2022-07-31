Артилерійські обстріли Сумщини: є загиблі й поранені

Унаслідок вечірніх артобстрілів росіянами по території Середино-Будської громади Сумської області є загиблі й поранені.
Такі уточнені дані зранку в неділю, 31 липня, оприлюднив голова ОВА Дмитро Живицький.
“У Середино-Будській громаді вчора ввечері, до пів на дев’яту, тривав артобстріл. Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один – загинув”, – написав голова Сумщини в телеграмі.
Також він розповів, що в Білопільській громаді майже о дев’ятій вечора закінчився артобстріл, 13 прильотів. Внаслідок цього пошкоджені мережі.
Уже в неділю, близько пів на шосту ранку, росіяни відкрили через кордон масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді.
“Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди влучили у місце у ферму, вирує пожежа. Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються”, – зазначив Дмитро Живицький.
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