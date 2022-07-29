ЗСУ знищили ворожу розвідгрупу біля Щурівки на Харківщині, – Генштаб

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Про це ввечері в п’ятницю, 29 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки”, – йдеться в повідомленні.
У районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.
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