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ЗСУ знищили ворожу розвідгрупу біля Щурівки на Харківщині, – Генштаб

29/07/2022 18:35

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Про це ввечері в п’ятницю, 29 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки”, – йдеться в повідомленні.

У районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

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